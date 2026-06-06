E-5'te yürekleri ağza getiren kaza! Araç direğe çarpıp yan yola uçtu
06.06.2026 - 17:30Güncellenme Tarihi:
İstanbul E-5 karayolunda seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu direğe çarpıp yan yola savruldu. Feci kazada sürücü yaralanırken trafik durma noktasına geldi.
Yürekleri ağza getiren kaza, saat 13.00 sıralarında Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi E-5 mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, anayolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aydınlatma direğine çarparak yan yola uçtu.
SÜRÜCÜ ÇEVREDEKİLER TARAFINDAN ARAÇTAN ÇIKARILDI
Ters dönen otomobilin içinde kalan sürücü çevredekiler tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Bölgede kaza nedeniyle yoğun trafik yaşandı. Kazaya karışan aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.