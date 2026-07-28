ODTÜ'lü Finansçı Keşan'da arıcı oldu, ürettiği Bal Londra'da altın madalya kazandı!

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Yarışmada balın birçok eleme ve incelemeden geçtiğini ifade eden Özgül, "Yarışma o kadar objektif ki 6 tane numune gönderdim. Biri Londra’da, biri Fransa’da, biri Almanya’da tahlil oldu. 18 parametreden sonra komisyon tarafından değerlendiriliyor ve ödüller bu şekilde dağıtılıyor. Demek ki bizim balımızda ne bir kimyasal atık, ne bir zehir, ne de biyolojik, kimyasal bir negatif etkiye rastlanmadı.