Avcılar'da 5 günde 4 kişi yaralandı! Çocuk parkındaki o oyuncak kaldırıldı

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Son kazaya tanık olduğunu belirten Zuhal Savadum ise, "Genelde yetişkinler biniyor salıncağa. Salıncağın boyu da çocuklara uygun olduğu için bacakları uzun geliyor. Kırılmalar ve sakatlanmalar oluyor. Çocukların başına geldiğini duymadım. 5 kişi yaralanmış. Akşam bir tanesine şahit oldum. Benim yaşlarımda bir hanımefendi çocuğuyla birlikte biniyor. Kalabalık bir şekilde biniyorlar. 2 kişi binilmesi gereken bir oyuncağa 15-16 kişi binmeye çalışıyorlar. Ondan sonra ayağı altta ters dönüyor. Ambulans çağırıldı, götürüldü. Birşey yoktur umarım daha haber alamadık. Çocuklar kaldırılmasından memnun değil. Biz bilinçli bir şekilde oynuyorduk diyorlar. Genelde de büyüklerin başına geldiği için onların hatası olduğunu düşünüyorlar. Değişik bir salıncağa da ihtiyaç vardı. Ben burada doğdum büyüdüm yıllardır burada böyle salıncaklar vardı. Onlar için bir değişiklik olmuştu aslında tabii kazalar olunca da kaldırıldı ama ben çocuklarım adına mutsuzum." dedi.