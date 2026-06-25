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Düzce'de yeni sezon öncesi fındık bahçelerinde saha incelemeleri sürüyor

25.06.2026 - 20:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DÜZCE(İHA)

Düzce'de yeni sezon öncesi fındık bahçelerinde saha incelemeleri sürüyor

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, yeni sezon öncesinde şube müdürleriyle birlikte fındık bahçelerinde incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde ürün gelişimi, verim durumu ve bahçelerin genel durumu yerinde değerlendirildi.

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Üreticilerle bir araya gelen ekipler, sezon öncesi yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alırken, karşılaşılan sorun ve talepleri de dinledi. İncelemeler kapsamında fındıkta gelişim süreci yakından takip edilerek üreticilere teknik bilgilendirmelerde bulunuldu.

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Üreticilerin emeklerinin karşılığını alabilmesi ve sağlıklı, verimli bir sezon geçirebilmesi amacıyla teknik ekiplerin sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

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Tarımsal üretimin güçlendirilmesi ve verimliliğin artırılması için sezon boyunca saha kontrolleri ve teknik destek faaliyetlerinin devam edeceği ifade edildi.

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