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Düzce'de sis etkili oldu, yaz ortasında görüş mesafesi 10 metreye düştü

11.07.2025 - 01:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Düzce'de sis etkili oldu, yaz ortasında görüş mesafesi 10 metreye düştü

Düzce’de son günlerde hava sıcaklıkları 35 derece ölçülürken, Bolu Dağı Düzce geçişinde sağanak yağış ve sis sebebi ile görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Düzce hafta içini mevsim normallerinin üzerinde hava sıcaklıkları ile geçirirken, şehir merkezinde 35 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar bunaltıcı boyutlara ulaşmıştı. Fakat haftanın son gününe girilirken, Düzce’nin yüksek kesimleri ve Bolu Dağı’nın Düzce geçişinde sağanak yağış ve sis etkili oldu.

Özellikle D-100 karayolunun Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis ve yağış sebebiyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

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