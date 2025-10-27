Düzce'de 62 dükkanlık yeni sanayi sitesi yükseliyor

Haberin Devamı

Düzce Belediyesi tarafından şehrin en modern sanayi sitesi olarak planlanan Beltaş Sanayi Sitesi’nin 1. etabında olduğu gibi 2. ve 3. etabında da elektrik, su, doğalgaz, yağmur suyu, kanalizasyon ve telekomünikasyon gibi tüm altyapı donanımları eksiksiz şekilde yapılıyor.

Akınlar Mahallesi’nde yapımı süren sanayi dükkanları, küçük esnafın bütün ihtiyaçlarını karşılayacak ebat ve alt yapıya sahip olacak. Toplam 264 dükkandan oluşan projede hak sahiplerine teslim edilen ve faaliyete geçen 102 dükkandan sonra 2. etapta 88 dükkan, 3. etapta 74 dükkan yer alıyor.

Modern bir sanayi alanı olarak planlanan sitede altyapı, kaba inşaat ve çatı imalatlarının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Kaba inşaatı yüzde 80 oranında tamamlanan sitenin asfalt ve yol çalışmaları başlamadan, yol altında kalacak altyapı çalışmalarında da ciddi bir ilerleme kaydedildi. Kanalizasyon ve yağmur suyu ana hatları tamamen bitirilirken, ara hatlardaki çalışmaların ise yüzde 30’u tamamlandı.