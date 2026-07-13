LGS adayları için 81 ilde tercih danışmanlığı hizmeti başladı

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LGS'ye giren Orhan Gazi Ortaokulu öğrencilerinden Rana Dokgöz ise lise tercihleri konusunda heyecanlı ve tedirgin olduğunu belirterek, "Bir yandan mutluyum ama bir yandan da korkuyorum. Çünkü yeni ortam, yeni arkadaşlar, hiç tanımadığım insanların arasına gireceğim. Neler yaşayacağım; biraz bunların korkusunu da yaşıyorum" diye konuştu. Tercih danışmanlığı hizmetinin kendisine destek olduğunu söyleyen Rana, "Tek başıma bir yol çizmektense, daha tecrübeli olan rehber öğretmenlerimle birlikte bu konuları halletmek benim için daha iyi oluyor. Çünkü tek tek lise arayışına geçmiyorum. Bu konuda destek oldukları için hem benim hem de ailemin stresi azalıyor" dedi.