Düzce’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından edinilen bilgiye göre, Düzce merkezde saat 22.49 sıralarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 16.47 km derinliğinde meydana gelen deprem çevre illerden de hafif hissedildi.