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Duvara çarpan otomobilin sürücüsü kayıplara karıştı

21.07.2026 - 22:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MALATYA (İHA)

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Malatya'da kontrolden çıkan otomobil bir apartmanın duvarına çarptı. Kazanın ardından aracını olay yerinde bırakarak kaçan sürücünün belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Kaza, saat 18.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi Erenler Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 45 AAG 102 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir apartmanın duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, sürücü otomobili olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı.

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İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, sürücüye ulaşamayınca aracı çekici yardımıyla otoparka kaldırdı.

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