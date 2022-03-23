Dünyada yeni Omikron varyantı BA2 korkusu! Türkiye için kritik iki hafta...

Yeni Omikron varyantı BA2 Avrupa ve Güney Kore'de vakaların artmasına neden oldu. Biliminsanları ve uzmanlarla yapılan toplantılarda, yeni Varyant ve önümüzdeki dönem değerlendirildi. Yapılan değerlendirmelere göre, vakalardaki gerileme, dünya genelinde vakalardaki artıştan etkilenecek. Bunun etkileri iki hafta içerisinde görülecek. Başta Güney Kore olmak üzere Avrupa ülkelerinde görülen Omikron varyantı BA2 virüsünün yaratacağı soruna ilişkin henüz analizler devam ediyor. Türkiye’de son günlerde salgın üreme hızındaki yükselmenin bunun habercisi olabileceği yorumları yapılıyor.

Güney Kore’de 400 binden fazla yeni vakanın görülmesini değerlendiren uzmanlar, “Yeni varyantla ilgili derin bir analiz yapmak gerekiyor” dediler.

Yapılan değerlendirmelerde, aşının hâlâ en büyük koruyucu olduğu belirtiliyor. Mevcut aşıların BA2 varyantına yönelik koruyuculuğunun devam ettiği, yeni varyantın çocuk ve yaşlılarda daha sık görüldüğü yorumları yapılıyor. Güney Kore’de vakaların 100 kat artmasına rağmen, ölümlerin sadece 3-4 kat artması, ülkede aşılama oranının yüzde 87 olmasına bağlanıyor. BA2 dalgasının yüksek düzeyde bağışıklık ve aşıyla diğer dalgalardan daha az tehlikeli olacağı yorumları da yapılıyor.

7 AY SONRA ÖLÜMLER 100’ÜN ALTINA DÜŞTÜ

Türkiye’de ağustos ayından bu yana ilk kez günlük ölüm sayısı 100’ün altına düştü. Bu sayının 50’nin altına düşmesi halinde riskin azaldığından söz edilebileceği belirtiliyor.

ALMANYA TEDBİRLERİ KALDIRIYOR

Almanya, günlük 300 bini bulan vaka sayısına oranla ölüm ve yoğun bakım ihtiyacının artmaması nedeniyle Koronavirüs önlemlerini gevşetmeye hazırlanıyor. 1 Nisan’dan itibaren kamuya açık yerlerde maske, test ve aşılı olma şartı büyük ölçüde kaldırılacak. (Nuray BABACAN/Hürriyet)