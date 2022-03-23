GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemDünyada yeni Omikron varyantı BA2 korkusu! Türkiye için kritik iki hafta...
HaberlerGündem Haberleri Dünyada yeni Omikron varyantı BA2 korkusu! Türkiye için kritik iki hafta...
ABONE OL

Dünyada yeni Omikron varyantı BA2 korkusu! Türkiye için kritik iki hafta...

Koronavirüs pandemisinde yeni Omikron varyantı BA2, Güney Kore ve Avrupa’da vaka sayılarını artırarak baskın hale geldi... Türkiye’de yeni varyantın etkileri önümüzdeki iki hafta içinde belli olacak.

23.03.2022 - 08:45 |
Dünyada yeni Omikron varyantı BA2 korkusu! Türkiye için kritik iki hafta...

Yeni Omikron varyantı BA2 Avrupa ve Güney Kore'de vakaların artmasına neden oldu. Biliminsanları ve uzmanlarla yapılan toplantılarda, yeni Varyant ve önümüzdeki dönem değerlendirildi. Yapılan değerlendirmelere göre, vakalardaki gerileme, dünya genelinde vakalardaki artıştan etkilenecek. Bunun etkileri iki hafta içerisinde görülecek. Başta Güney Kore olmak üzere Avrupa ülkelerinde görülen Omikron varyantı BA2 virüsünün yaratacağı soruna ilişkin henüz analizler devam ediyor. Türkiye’de son günlerde salgın üreme hızındaki yükselmenin bunun habercisi olabileceği yorumları yapılıyor.

Dünyada yeni Omikron varyantı BA2 korkusu Türkiye için kritik iki hafta...

Güney Kore’de 400 binden fazla yeni vakanın görülmesini değerlendiren uzmanlar, “Yeni varyantla ilgili derin bir analiz yapmak gerekiyor” dediler.

Yapılan değerlendirmelerde, aşının hâlâ en büyük koruyucu olduğu belirtiliyor. Mevcut aşıların BA2 varyantına yönelik koruyuculuğunun devam ettiği, yeni varyantın çocuk ve yaşlılarda daha sık görüldüğü yorumları yapılıyor. Güney Kore’de vakaların 100 kat artmasına rağmen, ölümlerin sadece 3-4 kat artması, ülkede aşılama oranının yüzde 87 olmasına bağlanıyor. BA2 dalgasının yüksek düzeyde bağışıklık ve aşıyla diğer dalgalardan daha az tehlikeli olacağı yorumları da yapılıyor.

Dünyada yeni Omikron varyantı BA2 korkusu Türkiye için kritik iki hafta...

7 AY SONRA ÖLÜMLER 100’ÜN ALTINA DÜŞTÜ
Türkiye’de ağustos ayından bu yana ilk kez günlük ölüm sayısı 100’ün altına düştü. Bu sayının 50’nin altına düşmesi halinde riskin azaldığından söz edilebileceği belirtiliyor.

ALMANYA TEDBİRLERİ KALDIRIYOR
Almanya, günlük 300 bini bulan vaka sayısına oranla ölüm ve yoğun bakım ihtiyacının artmaması nedeniyle Koronavirüs önlemlerini gevşetmeye hazırlanıyor. 1 Nisan’dan itibaren kamuya açık yerlerde maske, test ve aşılı olma şartı büyük ölçüde kaldırılacak. (Nuray BABACAN/Hürriyet)

 

GÜNCEL HABERLER

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Ukrayna: Ruslar Çernobil laboratuvarını yok etti

Ukrayna: Ruslar Çernobil laboratuvarını yok etti

Tüketici güven endeksi açıklandı

Tüketici güven endeksi açıklandı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2021 işsizlik oranı nedir, yüzde kaç? Türkiye’de işsizlik oranı azaldı mı, arttı mı, işsizlik oranı en yüksek il hangisi oldu?

2021 işsizlik oranı nedir, yüzde kaç? Türkiye’de işsizlik oranı azaldı mı, arttı mı, işsizlik oranı en yüksek il hangisi oldu?

Sıradaki Haber
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Sıradaki Haber
Ukrayna: Ruslar Çernobil laboratuvarını yok etti

Ukrayna: Ruslar Çernobil laboratuvarını yok etti

Sıradaki Haber
Adıyaman Üniversitesi KPSS’den en az 50 puanla 4/B sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

Adıyaman Üniversitesi KPSS’den en az 50 puanla 4/B sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları!

Sıradaki Haber