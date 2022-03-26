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Dünyaca ünlü ressamın tablosu, Siirt'te arama yapılan araçta ele geçirildi!

Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Pablo Picasso yapımı olduğu değerlendirilen tablo ele geçirildi.

26.03.2022 - 17:23 |
Dünyaca ünlü ressamın tablosu, Siirt'te arama yapılan araçta ele geçirildi!

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre ekipler, sürdürülen çalışmalarda tespit edilen bir araç içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu gereğince Pablo Picasso yapımı olduğu değerlendirilen tablo ele geçirildi.

Dünyaca ünlü ressamın tablosu, Siirtte arama yapılan araçta ele geçirildi



Konuyla alakalı 2 şüpheli yakalanırken, gerekli tahkikata başlanıldığı belirtildi.

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