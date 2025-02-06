Dünya şampiyonasına Çıldır Gölü’nde hazırlanıyor

Antalya’da yaşayan Avrupa ve Türkiye dereceli Artistik Buz Pateni Sporcusu Selin Eren, Antalya’da antrenmanlarını yaptığı buz pistinin tadilata girmesi üzerine Ardahan’daki Çıldır Gölü'nde antrenmanlarını sürdürmeye başladı.

Türkiye’nin en büyük doğal buz pistinde dünya şampiyonasına hazırlanan sporcuya bir sürpriz de erkek arkadaşından geldi. Çekimleri Çıldır Gölü'nde devam eden belgesel ekibinin denk gelmesiyle erkek arkadaşı sürpriz yaparak, kameralar önünde evlenme teklifi yaptı.