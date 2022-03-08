Dünya Kadınlar Günü tarihçesi! Kadınlar Günü neden kutlanır? 8 Mart Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı?

Dünya çapında 8 Mart, Dünya Kadınlar Günü olarak tüm coğrafyalarda farklı şekillerde kutlanıyor. Bu özel günün nasıl ortaya çıktığı, bir protesto mu yoksa sadece bir kutlamadan mı ibaret olduğu pek çok kişinin merak ettiği konuların başında geliyor. Peki, Kadınlar Günü neden kutlanır? 8 Mart Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı? Dünya Kadınlar Günü önemi ne? İşte Dünya Kadınlar Günü tarihçesi!

KADINLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Dünya Kadınlar Günü, işçi hareketinden doğdu. Bu özel günün ilk tohumları, 1908'de, 15.000 kadının daha kısa çalışma saatleri, daha iyi ücret ve oy hakkı talebiyle New York'ta yürüdüğü zaman atıldı. Bir yıl sonra, Amerika Sosyalist Partisi ilk Ulusal Kadınlar Günü'nü ilan etti.

Uluslararası bir günün yaratılmasını öneren, komünist bir aktivist ve kadın hakları savunucusu Clara Zetkin'di. Fikrini 1910'da Kopenhag'da düzenlenen Uluslararası Emekçi Kadınlar Konferansı'na sundu ve oradaki 17 ülkeden 100 kadın oybirliğiyle kabul etti.

Dünya Kadınlar Günü ilk olarak 1911'de Avusturya, Danimarka, Almanya ve İsviçre'de kutlandı. Yüzüncü yıl 2011'de kutlandı, dolayısıyla bu yıl 111'incisini kutluyoruz.

1975'te Birleşmiş Milletler günü kutlamaya başladığında işler resmiyet kazandı. Benimsenen ilk tema (1996'da) "Geçmişi Kutlamak, Geleceği Planlamak" idi.

Uluslararası Kadınlar Günü, kadınların toplumda, siyasette ve ekonomide ne kadar ilerlediğini kutlamak için bir tarih haline gelirken, günümüzde devam eden eşitsizlik konusunda farkındalığı artırmak için grevler ve protestolar düzenleniyor.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NEDEN 8 MART'TA KUTLANIYOR?

8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda çoğu kadın 129 işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 100 bini aşkın kişi katıldı.

26 – 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında (Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı) Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Martın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanması önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul edildi.

İlk yıllarda belli bir tarih saptanmamıştı ve değişen tarihlerde fakat her zaman ilkbaharda kutlanıyordu. Tarihin 8 Mart olarak saptanışı 1921de Moskova'da gerçekleştirilen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansında gerçekleşti. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında bazı ülkelerde kutlanması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü, 1960lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletlerinde de kutlanmaya başlanmasıyla daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Martın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını kabul etti. Birleşmiş Milletlerin sitesinde günün tarihine ilişkin bölümde, kutlamanın New York'ta ölen işçilerin anısına yapıldığının yazılmamıştır.

TÜRKİYE’DE KADINLAR GÜNÜ

Türkiye'de 1921 tarihinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlandı. 1980 darbesi döneminde dört yıl kutlama yapılmadı. 1984'ten itibaren her geçen gün daha da geniş kitlelerle kutlanmaya devam ediliyor.

KADINLAR GÜNÜ NASIL KUTLANIYOR?

Dünya Kadınlar Günü, birçok ülkede ulusal bir bayramdır.

Çin'de, Devlet Konseyi'nin tavsiyesi üzerine, 8 Mart'ta birçok kadına yarım gün iş izni veriliyor.

İtalya'da Dünya Kadınlar Günü veya la Festa della Donna, mimoza çiçeklerinin verilmesiyle kutlanır. Bu geleneğin kökeni belirsizdir, ancak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Roma'da başladığına inanılmaktadır.

ABD'de Mart ayı "Women's History Month' olarak kutlanıyor. Her yıl yayınlanan bir başkanlık bildirisi, Amerikalı kadınların başarılarını onurlandırıyor.

BM 2022 DÜNYA KADINLAR GÜNÜ TEMASI NE?

BM, 2022 temasını "Sürdürülebilir bir yarın için bugünden cinsiyet eşitliği" olarak açıkladı. Etkinlikleri, dünyanın dört bir yanındaki kadınların iklim değişikliğine nasıl tepki verdiğini tanıyacak.

Ama bunun yanında başka temalar da var. "Kadınlar için olumlu değişim yaratmaya yardımcı olacak bir platform sağlamak" için tasarlandığını söyleyen Dünya Kadınlar Günü web sitesi, #BreakTheBias temasını seçti. Site, insanlardan "önyargı, klişe ve ayrımcılıktan arınmış bir dünya" hayal etmelerini istiyor.