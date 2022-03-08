En güzel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları! İşte Sevgiliye, eşe, arkadaşa ve anneye gönderilebilecek anlamlı kadınlar günü mesajları ve sözleri!

Kadın haklarını desteklemek ömür boyu süren bir sorumluluktur. Toplumdaki rolünüz ne olursa olsun bir duruş sergilemek ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda sesinizi yükseltmek önemlidir. Bugün kadınların topluma yaptıkları katkıları ve zorluklar karşısındaki mücadelelerini anlamak ve anlatmak için önemli bir gün. Bugün hayatınızdaki tüm kadınlara dileklerinizi göndermek ve yanlarında olduğunuzu hissettirecek düşüncelerinizle kendilerini özel hissettirebilirsiniz. Annenize, eşinize, kız arkadaşınıza, arkadaşlarınıza, kız kardeşinize, iş arkadaşınıza, ev yardımcınıza ve hayatınızda özel olan tüm kadınlara yürekten bir teşekkür etmek için ideal bir gün. Biz de kadınlarımızı onurlandırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini savunmak için Dünya Kadınlar Günü mesajlarını biraraya getirdik.

EN GÜZEL DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

Kadın benzerliktir ve bence karşıtlıktır. Her şey bir uyak içerisine girer, her şey birbirine seslenir ve yanıt verir.

Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

Her zaman ne istediğini bilen, erkeğinin ardında ona destek veren, çocuklarının başında koruyup kollayan kadınlar… Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun…

Aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum.. Kadınlar günün kutlu olsun.

Ateş karşısında bozulmayan altın, altın karşısında bozulmayan kadın; kadınlar günün kutlu olsun.

Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum.

Mesafeler uzak olsa da, yüreğim hep senin canim.. Kadınlar günün kutlu olsun.

Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım.

KADINLAR GÜNÜ İÇİN ANLAMLI VE EN GÜZEL 8 MART MESAJLARI

Emek veren, acı çeken, özlem duyan, hakkını savunan tüm kadınlar 8 Mart Kadınlar Günü Kutlu Olsun

Tarihsel gelişimimizde ve bağımsızlık mücadelemizde önemli bir rol üstlenen, tarihte iz bırakan kadın emekçilerimiz ve kadın kahramanlarımız başta olmak üzere, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum.

Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

Hakkı ödenemeyecek olan kadınların 8 Mart kadınlar günü kutlu olsun.

Dünyaya sizin gözlerinizden bakabilseydik, dünya daha güzel bir yer olurdu. Tüm kadınlarımızın, Kadınlar Günü kutlu olsun!

Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın dünya kadınlar günü kutlu olsun.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

Baş tacı kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum.