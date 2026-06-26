Düğünde tekmeler ve yumruklar havada uçuştu: Damat dahil 3 kişi yaralandı

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Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yukarısoku Mahallesi Karadere Caddesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün merasimi sırasında gelin ve damat tarafı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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Tartışma kısa sürede büyüyerek tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Polisin müdahalesiyle taraflar güçlükle ayrılırken, kavgada yaralanan damat ile birlikte toplam 3 kişiye ilk müdahale salonda yapıldı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.