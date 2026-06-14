Düğün hazırlığındaki çift Tekirdağ'da feci kaza yaptı

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Kaza, Tekirdağ merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan İstanbul Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.E. idaresindeki 59 ZZ 288 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol üzerinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde bulunan sürücü O.E. ile yanında bulunan nişanlısı G.E. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan G.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çiftin gelecek hafta düğünlerinin olacağı öğrenildi.

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Jandarma ekipleri tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.