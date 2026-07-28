Muş'ta dev yenilenebilir enerji hamlesi! Alparslan-2 Barajı'nda GES elektrik üretimine başladı

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Santralin 630 dönümlük alanda 70 bin panelle kurulduğunu belirten Atsız, şunları kaydetti:



"42 megavat kurulu güce sahip GES'imizde enerji üretimine başladık. Santralin yıllık üretimiyle yaklaşık 50 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. GES yatırımımızla bölgenin güneş potansiyelini ekonomiye kazandırırken karbon emisyonlarının azaltılmasına da katkı sunacağız. Üretilen elektrik ulusal şebekeye aktarılarak bölgenin enerji arz güvenliğine katkı sağlayacak."