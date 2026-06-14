Ordu Ünye'de Karadeniz'in rengi tamamen değişti
14.06.2026 - 20:38Güncellenme Tarihi:
Ordu'nun Ünye ilçesinde gün boyu etkili olan sağanak taşkınlara neden olurken, yağmur suları Karadeniz'in rengini değiştirdi.
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İlçe genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, ilçe genelinde su taşkınlarına neden olurken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.
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Yağışların ardından taşkın suları dereler vasıtasıyla Karadeniz'e aktı.
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Tonlarca çamurlu suyun denize dökülmesiyle birlikte, Ünye Fevzi Çakmak Mahallesi sahili ve kıyı kesimleri tamamen çamur rengine büründü.
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Sahilde oluşan kahverengi tabaka, havadan görüntülendi.
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