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Ordu Ünye'de Karadeniz'in rengi tamamen değişti

14.06.2026 - 20:38Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ORDU (İHA)

Ordu'nun Ünye ilçesinde gün boyu etkili olan sağanak taşkınlara neden olurken, yağmur suları Karadeniz'in rengini değiştirdi.

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İlçe genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, ilçe genelinde su taşkınlarına neden olurken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

2Ordu Ünye'de Karadeniz'in rengi tamamen değişti

Yağışların ardından taşkın suları dereler vasıtasıyla Karadeniz'e aktı.

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3Ordu Ünye'de Karadeniz'in rengi tamamen değişti

Tonlarca çamurlu suyun denize dökülmesiyle birlikte, Ünye Fevzi Çakmak Mahallesi sahili ve kıyı kesimleri tamamen çamur rengine büründü.

4Ordu Ünye'de Karadeniz'in rengi tamamen değişti

Sahilde oluşan kahverengi tabaka, havadan görüntülendi.

5Ordu Ünye'de Karadeniz'in rengi tamamen değişti

 

 

6Ordu Ünye'de Karadeniz'in rengi tamamen değişti

 

 

7Ordu Ünye'de Karadeniz'in rengi tamamen değişti

 

 