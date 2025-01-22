Dört asırlık hamamı 40 bin kişi ziyaret etti

Harput mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Osmanlı dönemine ait 393 yıllık Hoca Hasan Hamamı, restorasyon çalışmalarının ardından müzeye dönüştürüldü. Harput mimarisine uygun olarak dizayn edilen Hoca Hasan Hamamı, şehrin kültür ve turizmine kazandırıldı.

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5 bin yıllık Harput Mahallesi girişinde görkemli kubbesiyle ve gösterişli mimarisiyle ziyaretçileri karşılayan müze, tarihi serüveni içerisindeki hamam kültürünü gelecek nesillere aktaracak. Açıldığı tarihten itibaren yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği Hoca Hasan Hamamını bir yılda 40 bin kişi ziyaret etti.





Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın müzeler şehri projesi çerçevesinde Hoca Hasan Hamam Müzesini kente kazandırıldığını belirten Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, ''16 Eylül 2023 tarihinde hizmete girdi. Oradaki mevcut hamamımız yaklaşık 1600-1700'lü yıllardan günümüze kadar gelmiştir. Son zamanlarda kullanılmamasından dolayı harabe duruma gelmiş bu yapının öncelikle restorasyon projesini tamamlayarak yapının kendisini düzenleyerek ve sonuç itibariyle yapının bir hamam müzesi olarak kullanılmasına ve etrafındaki alanın da kamulaştırılarak ciddi yenileme ve oturma alanı olarak düzenlenmesiyle 2023 yılının sonlarına doğru insanlarımıza hazırlayarak açmış olduk. Hakikaten Hoca Hasan Hamam Müzemiz, müze olma hasebiyle geçmiş dönemdeki bir hamam kültürünün yansıtılması, insanlarımızın orada özellikle gelip bu tarz ihtiyaçlarını giderme noktasında ve orada kullanılan tarihi eşyaların sergilenmesiyle böyle bir kültürün varlığını vatandaşlarımıza tanıtmış olmaktayız. Hoca Hasan Hamam Müzemizin etrafındaki dinlenme alanı da vatandaşlarımıza yeniden tarihi Harput Mahallesi'nde dinlenecek bir alan olması da çok önemli bir ortam oluşturmaktadır. Harput'ta bulunan diğer müzelerle birlikte bu müzeyi de görüp gezmesi, Harput Mahalle'mize bir canlılık getirmektedir. Bir yıl içerisinde Hoca Hasan Hamam Müzemizi 40 bine yakın vatandaşımız gezdi” dedi.