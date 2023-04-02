KaÃ§ak yollarla TÃ¼rkiye'ye giriÅŸ yapan 33 dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§men Van'da kendilerini bekleyen minibÃ¼sle Erzurum'a doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±. KarayazÄ± ilÃ§esine 14 kilometre uzaklÄ±ktaki kÄ±rsal YenikÃ¶y Mahallesi mevkinde gÃ¶Ã§menleri taÅŸÄ±yan minibÃ¼s yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle kayarak yoldan Ã§Ä±ktÄ±.

YollarÄ±na minibÃ¼sle devam edemeyen gÃ¶Ã§menler, yÃ¼rÃ¼yerek Erzurum'a gelmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine yakalanmamak iÃ§in daÄŸlardan yÃ¼rÃ¼meyi tercih eden gÃ¶Ã§menler, kÄ±sa sÃ¼rede yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve tipiye tutuldu. YÃ¶nlerini kaybeden gÃ¶Ã§menler, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 6 dereceye kadar dÃ¼ÅŸmesi nedeniyle donmaya baÅŸladÄ±.

BÃ¶lgede kaÃ§ak gÃ¶Ã§menlerin olduÄŸu ihbarÄ±nÄ± alan jandarma daÄŸda donmak Ã¼zere olan 32'si Afganistan biri Pakistan uyruklu toplam 33 kiÅŸiye ulaÅŸtÄ±. GÃ¶Ã§menleri kÄ±sa sÃ¼rede ilÃ§e merkezindeki karakola getiren jandarma timleri, yemek vedip Ã§ay ikramÄ±nda bulundu. KaÃ§ak gÃ¶Ã§menler, sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmek Ã¼zere geri gÃ¶nderme merkezine teslim edildi.