Doğum günü eğlencesi ölümle bitti! Araç metro istasyonu alt geçidine uçtu

Kaza, saat 02.30 sıralarında Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Davut Can Duman, doğum gününü arkadaşları Alim O. (21), Sude D. (20) ve Hümeyra Eslem E. (20) ile birlikte bir eğlence mekanında kutladı.

Daha sonra 4 arkadaş, Alim O. idaresindeki 16 ATY 83 plakalı hafif ticari araç ile yola çıktı. İzmir Yolu Caddesi'nde iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan araç, yaklaşık 50 metre savrularak bariyerlere çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle takla atan araç, önce yol kenarındaki ağaca ve aydınlatma direğine çarptı sonra Nilüfer Metro İstasyonu'nun yaya alt geçidine uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

İKİ KİŞİ ARACA SIKIŞTI

Araçta sıkışan Sude D. ve Hümeyra Eslem E., AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralı kurtarıldı. 2 yaralı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Davut Can Duman'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Duman'ın cenazesi, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlayan sürücü Alim O. da gözaltına alındı. Kazanın metro seferlerinin yapılmadığı saatte meydana gelmesi ise olası bir faciayı engelledi. Hastanede tedavi altına alınan Sude D. ile Hümeyra Eslem E.'nin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.