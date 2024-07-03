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Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi aşınca tarihi mekanlar boş kaldı

Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi gösterirken, artan hava sıcaklıkları nedeniyle kentin tarihi mekanları ve sokakları sessizliğe büründü.

03.07.2024 - 17:21 | | İHA
Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi aşınca tarihi mekanlar boş kaldı

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Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi aşınca tarihi mekanlar boş kaldı

Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi aşınca tarihi mekanlar boş kaldı
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