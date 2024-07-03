Haberler Gündem Haberleri Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi aşınca tarihi mekanlar boş kaldı Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi aşınca tarihi mekanlar boş kaldı Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi gösterirken, artan hava sıcaklıkları nedeniyle kentin tarihi mekanları ve sokakları sessizliğe büründü. 03.07.2024 - 17:21 | Son Güncellenme: 03.07.2024 - 17:21 Güncelleme: 03.07.2024 - 17:21 | İHA diyarbakır sıcak tarihi mekan Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi aşınca tarihi mekanlar boş kaldı 6 Şubat depremlerinde enkazdan kurtardığı kadınla evlendi İETT Şoföründen örnek alınacak hareket! Yaralı martıyı veterinere götürdü Dışişleri Bakanlığı'ndan Merih Demiral açıklaması: Siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz 1 Mayıs olaylarında tutuklanan sanıklar hakim karşısında: 8 kişiye tahliye kararı LGS 2024 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2024 LGS tercih sonuçları için tarihi belli oldu Kahramanmaraş'ta otomobil tarlaya devrildi! En fazla ihracat yapan sektör otomotiv oldu THY Genel Müdürü Ekşi: Avrupa'ya haftada 1900'den fazla uçuş gerçekleştiriyoruz Astana'da kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya geldi GÜNCEL HABERLER Diyarbakır'da termometreler 45 dereceyi aşınca tarihi mekanlar boş kaldı 6 Şubat depremlerinde enkazdan kurtardığı kadınla evlendi Bankalar faiz oranlarını güncellendi! Fark açıldı, işte yeni mevduat faiz oranları...