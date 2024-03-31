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Diyarbakır'da oy verme işlemi sırasında silahlı, taşlı, sopalı kavga! Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır’ın Sur ilçesi kırsal Ağaçlıdere Mahallesi’nde oy verme işlemleri arasında taraflar arasında çıkan silahlı, taşlı, sopalı kavgada çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devam eden kavgaya güvenlik güçlerinin müdahalesi sürerken, bölgeye otobüslerle takviye jandarma ekipleri sevk edildi.

31.03.2024 - 11:07 |
Diyarbakır'da oy verme işlemi sırasında silahlı, taşlı, sopalı kavga! Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır’ın Sur ilçesi kırsal Ağaçlıdere Mahallesi’nde oy verme işlemleri arasında taraflar arasında çıkan silahlı, taşlı, sopalı kavgada çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakırda oy verme işlemi sırasında silahlı, taşlı, sopalı kavga Çok sayıda yaralı var

Devam eden kavgaya güvenlik güçlerinin müdahalesi sürerken, bölgeye otobüslerle takviye jandarma ekipleri sevk edildi.

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