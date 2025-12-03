GAZETE VATAN ANA SAYFA
03.12.2025 - 19:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DİYARBAKIR (İHA)

Diyarbakır'da oomobilin çarptığı motokurye yaralandı

Diyarbakır'da otomobilin çarptığı motokurye yaralandı, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Kayapınar ilçesi Yılmaz Güney Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde dönüş alan otomobil, karşı yönden gelen motokuryeye çarptı. Çarpmanın etkisi ile motokurye metrelerce savruldu. Çarpan araç sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar yaralı gence ilk müdahaleyi yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, o anlar kameraya yansıdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

