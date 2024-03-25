Diyarbakır Hani seçim sonuçları 2024: Hani’de kim kazandı? 31 Mart Diyarbakır Hani yerel seçim sonuçları

Diyarbakır’da ilçe seçim sonuçlarını gazetevatan'dan takip edebileceksiniz. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde il il, ilçe ilçe seçim sonuçları canlı olarak gazetevatan seçim sayfasında yer alacak. Peki, Hani belediye başkanı kim kazandı? Diyarbakır Hani belediyesi hangi partiden?

31 Mart yerel seçimleri kapsamında Diyarbakır’ın Hani ilçesinde heyecan devam ediyor. Anlık verilerle birlikte Hani ilçe seçim sonuçları ve adayların aldıkları oy oranları gazetevatan seçim sayfasında yer alacak. Seçim sonuçları içerisinde adayların ve partilerin aldıkları oy oranları, açılan sandık yüzdeleri, geçerli ve geçersiz oy sayıları da gazetevatan seçim sayfasından takip edilecek. İşte Hani ilçe seçim sonuçları 2024

Hani ilçesi dahil olmak üzere 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay seçim sayfamızda olacak. Seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek ve tüm bilgiler anlık olarak paylaşılacak.

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