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Diyanet İşleri Başkanlığı’na ilişkin Atama Kararları Resmi Gazete’de

Diyanet İşleri Başkanlığı’na ilişkin Atama Kararları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

08.10.2022 - 08:23 |
Diyanet İşleri Başkanlığı’na ilişkin Atama Kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı; Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine Fatih Mehmet Aydın, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Cafer Tayyar Doymaz, Diyanet Akademisi Başkanlığı’na Enver Osman Kaan atandı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda açık bulunan; Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na Strateji Geliştirme Başkanı Hasan Güçlü, Strateji Geliştirme Başkanlığı’na Bünyamin Kahraman atandı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı’na ilişkin Atama Kararları Resmi Gazete’de

Diyanet İşleri Başkanlığı’na ilişkin Atama Kararları Resmi Gazete’de