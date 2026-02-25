Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş ‘Bir Ramazan Akşamı’nda soruları cevapladı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
25.02.2026 - 19:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Kanal D’nin iftar programı Bir Ramazan Akşamı’nda Serdar Er’in sorularını cevapladı.

Ramazan, Cami ve Hayat’ başlıklı konuların işlendiği programda; ramazanın manevi atmosferi, camilerin fonksiyonları ve toplumsal dayanışma konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camii’nden her gün canlı olarak ekrana gelen ‘Bir Ramazan Akşamı’nın konuğu Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Şafi Arpaguş olacak. Serdar Er’in sunduğu programda bu kez ramazanın manevi ve toplumsal yönleri değerlendirilecek.

