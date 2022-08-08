Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Muharrem ayı ve Kerbela mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Aşure Günü, Kerbela ve Muharrem ayı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Muharrem ayının faziletine ve bereketine dikkat çeken Erbaş, “Hicri takvimin başlangıcı olması bakımından bizlere, Müslümanların bir muştu serinliğinde yeni başlangıçlara doğru hicret yürüyüşünü hatırlatır. İslam tarihinden ve peygamberlerin hayatından izler taşıyan 10 Muharrem, Aşure Günü olarak idrak edilir. Diğer yandan ise Muharrem ayı, ehl-i beytin kutlu mensubu Hz. Hüseyin’in ve arkadaşlarının şehadetinin acısını ve hüznünü taşır” dedi.

Hicri takvimin 61'inci yılı 10 Muharrem'inde, Hz. Muhammed’in torunlarından Hz. Hüseyin ve beraberindeki yetmiş kadar kişinin Kerbela’da acımasızca şehit edildiğini hatırlatan Erbaş, şu ifadelere yer verdi:

“Muharrem ayı, acı dolu zamanlardan yüreğimize hüzünle akıp geldiğinde, o tarifi imkansız elemi adeta yeniden yaşarız. Müslümanların yüreğini derinden yaralayan bu elim vaka, yüzyıllar boyu, hangi coğrafyadan hangi ırktan hangi mezhepten ve hangi kültürden olursa olsun tüm Müslümanlar için aynı acının ve hüznün ortak ifadesi olmuştur. Elbette Kerbela hadisesinin tarihte yaşanmış bir acı olayın ötesinde çağları aşan mesajları vardır. Bu açıdan Kerbela, adaletsizliğe karşı onurlu bir mücadelenin, haksızlık karşısında kıyama duruşun ve hakkaniyetten vazgeçmeyişin bir sembolüdür. Her türlü zulme karşı hak-hakikat adına asil bir yürüyüşün, vefanın ve sözüne sadık kalmanın simgesidir.

Kerbela çöllerinde acımasızca şehit edilen; adaletin, cesaretin, yiğitliğin ve yüksek ahlakın timsali Hz. Hüseyin ve yaranları, zulmün karşında göstermiş oldukları onurlu mücadeleleri ile hak yolunda yürüyenlerin engin gönüllerinde müstesna bir yer edinmişlerdir. O mübarek canlara eziyeti reva görüp onları şehit edenler ise insanlık tarihinin karanlık sayfalarında ilelebet mahkum edilmişlerdir.

Bugün İslam dünyası bir hüzün mevsimindedir. Kerbela’da yaşanan acının mümin yüreklere taşıdığı hüznün yanında İslam dünyasının maruz kaldığı savaşlar, işgaller, yoksulluk, yalnızlık gibi sıkıntılar Müslümanların coğrafyasını adeta hüzün diyarlarına çevirmiştir. Siyasi ihtiraslar uğruna şehit edilen Hz. Hüseyin ve yaranlarının acısıyla yürekler dağlanırken İslam coğrafyasında fitne, tefrika ve terör ateşinde nice canlar yanmaya devam etmektedir.”

Kuran-ı Kerim’in Hucurat suresindeki “Müminler ancak kardeştirler” ayetini hatırlatan Erbaş, “Kerbela gibi tarihte vuku bulmuş acı olayları doğru okuyup feraset ve akl-ı selim ile hareket ederek bugün yaşanan fitneleri bertaraf etmek zorundadır. Bu vesileyle Peygamber Efendimizin muazzez torunları, Hz. Ali efendimizin ve Hz. Fatıma annemizin can pareleri Hz. Hüseyin başta olmak üzere bütün Kerbela şehitlerini ve din, iman, mukaddesat uğrunda, hak hakikat yolunda canlarını feda edenleri rahmetle anıyorum. Cenab-ı Hak, Muharrem ayını fitne ve tefrikanın, karmaşa ve kavgaların son bulmasına, barış ve kardeşliğin güçlenmesine vesile eylesin. Ayrılığa düşülen zamanlar için vahdete zemin kılsın” ifadelerini kullandı.