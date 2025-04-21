GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDiyanet İşleri Başkanı Erbaş, Papa Franciscus’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı
HaberlerGündem Haberleri Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Papa Franciscus’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Papa Franciscus’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı

21.04.2025 - 16:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Papa Franciscus’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Papa Franciscus’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

İLGİLİ HABER

Papa Franciscus kimdir? Papa Franciscus neden öldü, hastalığı Neydi?
Papa Franciscus kimdir? Papa Franciscus neden öldü, hastalığı Neydi?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva’nın hayatını kaybettiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Bir yıl önce 13 Nisan 2024 tarihinde kendisini ziyaret etmiş, Gazze’de yaşanan soykırımın sonlandırılması konusunda tüm insanlığın harekete geçmesi için birlikte çağrıda bulunmuştuk. Kendisi de Cami, Kilise, çocuk, kadın, masum demeden Gazze’de gerçekleştirilen saldırılardan dolayı büyük acı duyduğunu ifade etmişti. Katolik vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Katolik dünyasına taziyelerimi sunuyor, başsağlığı diliyorum."

    Güncel Haberler

    İstanbullular dikkat! 12 saat trafiğe kapalı olacak
    #Gündem

    İstanbullular dikkat! 12 saat trafiğe kapalı olacak

    Papa'nın ölümü İznik'te derin üzüntüye sebep oldu! Papa adına lokma döktürdüler
    #Gündem

    Papa'nın ölümü İznik'te derin üzüntüye sebep oldu! Papa adına lokma döktürdüler

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Papa Franciscus’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı
    #Gündem

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Papa Franciscus’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı