Papa Franciscus kimdir? Papa Franciscus neden öldü, hastalığı Neydi?

Katolik dünyasının 266. ruhani lideri Papa Francis, 21 Nisan 2025 sabahı Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde 88 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm nedeni olarak çift taraflı zatürreye bağlı komplikasyonlar açıklandı. Vatikan Camerlengo'su Kardinal Kevin Farrell, Papa'nın sabah saat 07.35'te yaşamını yitirdiğini duyurdu.

PAPA FRANCIS KİMDİR?

Gerçek adı Jorge Mario Bergoglio olan Papa Francis, 17 Aralık 1936'da Arjantin'in Buenos Aires kentinde dünyaya geldi. 2013 yılında Papa XVI. Benedictus'un istifasının ardından, 13 Mart 2013'te Katolik Kilisesi'nin yeni lideri seçilerek tarihteki ilk Latin Amerikalı, ilk Cizvit ve Avrupa dışından gelen ilk papa oldu.

REFORMCU VE MÜTEVAZİ BİR LİDER

Papa Francis, görev süresi boyunca Katolik Kilisesi'nde önemli reformlara imza attı. Roma Kuriası'nı yeniden yapılandırdı, yolsuzlukla mücadele etti ve kadınların kilise yönetiminde daha fazla yer almasını destekledi. Göçmenler, yoksullar ve dışlanmış gruplara yönelik merhamet ve kapsayıcı mesajlarıyla tüm dünyada dikkat çekti. Ayrıca LGBTİ+ bireyler konusunda daha anlayışlı bir tutum benimsedi.