GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemDiyanet İşleri Başkanı Erbaş 81 il müftüsüyle Özgürlükler Adası'nı ziyaret etti
HaberlerGündem Haberleri Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 81 il müftüsüyle Özgürlükler Adası'nı ziyaret etti
ABONE OL

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 81 il müftüsüyle Özgürlükler Adası'nı ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bir daha milletimiz, memleketimiz, vatanımız böyle acılar yaşamasın. Darbelerden uzak, demokrasi ve özgürlükler içerisinde milletimizin ilelebet payidar olması için dua ettik" dedi.

07.06.2022 - 22:04 | | Nedim BAYHAN-Kubilay ÖZEV/İSTANBUL(DHA)
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 81 il müftüsüyle Özgürlükler Adası'nı ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 81 il müftüsü ve aileleri, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı ziyaret ederek merhum Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'yu andı. 27 Mayıs Müzesi'ni ziyaret eden Erbaş ve müftüler, mahkeme salonunu gezerek 27 Mayıs Darbesi için özel olarak hazırlanan filmi izledi. Film gösteriminin ardından Fatin Rüştü Zorlu Camii'ne geçildi. İkindi namazı kılınarak, Adnan Menderes ve bakanların ruhuna Kuran-ı Kerim okundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bütün müftülerimiz ile adayı ziyaret edelim, Adnan Menderes'in, Hasan Polatkan'ın, Fatin Rüştü Zorlu'nun hatıralarını burada; çektiği acıları, işkenceleri yerinde görelim düşüncesiyle 81 ilimizin müftüsüyle buradayız. Camide ikindi namazını kıldık. İkindi namazının ardından Kuran-ı Kerim okuduk. Kuran-ı Kerim'i vefat eden Başbakanımız, bakanlarımız ve o dönemde burada bulunan büyüklerimizin ruhlarına hediye ettik.

Bir daha milletimiz, memleketimiz, vatanımız böyle acılar yaşamasın; darbelerden uzak, demokrasi ve özgürlükler içerisinde milletimizin ilelebet payidar olması için dua ettik. Özellikle buradan gençlerimize ve milletimize seslenmek istiyorum. Buraya okullarımızdan gençlerimizi getirip geçmişte yaşananları onlara anlatmalıyız.

İbret almaları için tarihi geçmişimizle ilgili gençlerimiz bilgilendirmememizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. İl müftülerimiz, şehirlerimizin manevi rehberleri burada görmüş olduklarını özellikle Adnan Menderes'in ve diğer bakanlarımızın yaşamış olduğu tarihi süreçleri illerinde gençlerimizle ve din görevlileri ile paylaşacaklar. Milletimizin bir daha darbeler yaşamamaları için onlarda gerekli bilgilendirmeleri yapacaklar diye düşünüyorum." 

Basın açıklamasının ardından adaya yapılan ziyaret Adnan Menderes Müzesi ve Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi'ni gezilmesiyle son buldu.

    GÜNCEL HABERLER

    SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da prova uçuşu

    SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da prova uçuşu

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 81 il müftüsüyle Özgürlükler Adası'nı ziyaret etti

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş 81 il müftüsüyle Özgürlükler Adası'nı ziyaret etti

    Bakan Karaismailoğlu: Onları yalanlamaktan bıkmayacağız

    Bakan Karaismailoğlu: Onları yalanlamaktan bıkmayacağız

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da prova uçuşu

    SOLOTÜRK'ten Tekirdağ'da prova uçuşu

    Sıradaki Haber
    Noterlerde yeni dönem! Ve belli oldu, 4 bin lira...

    Noterlerde yeni dönem! Ve belli oldu, 4 bin lira...

    Sıradaki Haber
    Emeklilik için 15 Ocak 2023'ü bekleyin, sakın dilekçe vermeyin! 44 bin lira...

    Emeklilik için 15 Ocak 2023'ü bekleyin, sakın dilekçe vermeyin! 44 bin lira...

    Sıradaki Haber
    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ankara'ya geldi

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ankara'ya geldi

    Sıradaki Haber