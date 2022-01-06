DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden ABD'ye taziye mesajÄ±

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan, ABD'nin Philadelphia kentinde bir binada Ã§Ä±kan yangÄ±nla ilgili aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±. BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "ABD'nin Philadelphia kentinde bir binada Ã§Ä±kan yangÄ±nda Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve yaralÄ±lar olduÄŸu Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle Ã¶ÄŸrenilmiÅŸtir.Â ABD halkÄ±na ve hÃ¼kÃ¼metine taziyelerimizi iletiyor, yaralÄ±lara acil ÅŸifalar diliyoruz" denildi.