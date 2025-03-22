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Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Motosikletli şahıslar tarafından Irak’ın İstanbul Başkonsolosluğuna silahla ateş açılmıştır

22.03.2025 - 01:59Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA, (DHA)

Dışişleri Sözcüsü Keçeli: Motosikletli şahıslar tarafından Irak’ın İstanbul Başkonsolosluğuna silahla ateş açılmıştır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, “Bu akşam saatlerinde, motosikletli şahıslar tarafından Irak’ın İstanbul Başkonsolosluğuna silahla ateş açılmıştır. Hadisede can veya mal kaybı yaşanmamıştır” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu akşam saatlerinde, motosikletli şahıslar tarafından Irak’ın İstanbul Başkonsolosluğuna silahla ateş açılmıştır. Hadisede can veya mal kaybı yaşanmamıştır. Gerekli soruşturma güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle yürütülmekte ve kimlik tespiti çalışması yapılmaktadır. Sorumlular adalet karşısına çıkarılacaktır. Iraklı yetkililerle sürekli temas halindeyiz. Irak’ın Ankara, İstanbul ve Gaziantep’teki diplomatik misyonlarının güvenliği için her türlü önlem alınmıştır. Iraklı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)

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