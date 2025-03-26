GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDışişleri kaynakları: Atina'daki geçit töreninde atılan sloganlar "küstahça"
HaberlerGündem Haberleri Dışişleri kaynakları: Atina'daki geçit töreninde atılan sloganlar "küstahça"

Dışişleri kaynakları: Atina'daki geçit töreninde atılan sloganlar "küstahça"

26.03.2025 - 01:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Dışişleri kaynakları: Atina'daki geçit töreninde atılan sloganlar "küstahça"

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan geçit töreninde, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin bazı mensupları tarafından atılan sloganların "küstahça" olduğunu vurguladı.

Kaynaklardan konuya ilişkin edinilen bilgiye göre, Türkiye-Yunanistan ilişkilerini baltalamayı hedefleyen bu davranışın kabul edilemez olduğu belirtildi.

Kaynaklar, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin bazı mensupları tarafından atılan sloganların "küstahça" olduğunu vurgulayarak, konuyla ilgili olarak Yunanistan makamlarından izahat istendiğini bildirdi.

Yunan basınında yer alan bilgilere göre, Yunanistan Savunma Bakanlığı derhal harekete geçti ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı konuya ilişkin disiplin soruşturması başlatmaya karar verdi.

Yunanistan muhalefet partisi Radikal Sol İttifak SYRIZA da atılan sloganları kabul edilmez bularak, olayın araştırılmasını istedi.

Güncel Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Valilerimizi, emniyet müdürlerimizi tebrik ediyorum
#Gündem

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Valilerimizi, emniyet müdürlerimizi tebrik ediyorum

Dışişleri kaynakları: Atina'daki geçit töreninde atılan sloganlar "küstahça"
#Gündem

Dışişleri kaynakları: Atina'daki geçit töreninde atılan sloganlar "küstahça"

Zelenskiy açıkladı! Türkiye, Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkeste gözlemci olabilir
#Dünya

Zelenskiy açıkladı! Türkiye, Rusya-Ukrayna arasındaki ateşkeste gözlemci olabilir