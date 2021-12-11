Dışişleri Bakanlığı'ndan hortum ve fırtınanın vurduğu ABD'ye taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, ABD'de etkili olan hortum ve fıtınada yaşanan can kayıpları nedeniyle, ABD halkı ve hükümetine taziye dileklerini iletti.
11.12.2021 - 22:38 | | DHA
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "11 Aralık 2021 tarihinde ABD'nin başta Kentucky olmak üzere çeşitli eyaletlerinde etkili olan hortum ve şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. ABD halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.