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Dışişleri Bakanlığı'ndan hortum ve fırtınanın vurduğu ABD'ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'de etkili olan hortum ve fıtınada yaşanan can kayıpları nedeniyle, ABD halkı ve hükümetine taziye dileklerini iletti.

11.12.2021 - 22:38 | | DHA
Dışişleri Bakanlığı'ndan hortum ve fırtınanın vurduğu ABD'ye taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "11 Aralık 2021 tarihinde ABD'nin başta Kentucky olmak üzere çeşitli eyaletlerinde etkili olan hortum ve şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. ABD halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. 

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