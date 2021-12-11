Dışişleri Bakanlığı'ndan hortum ve fırtınanın vurduğu ABD'ye taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "11 Aralık 2021 tarihinde ABD'nin başta Kentucky olmak üzere çeşitli eyaletlerinde etkili olan hortum ve şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. ABD halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.