Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın katıldığı uluslararası Suriye toplantısı Ürdün’de başladı

Amman yönetiminin evi sahipliği yaptığı toplantıya Ürdün, Türkiye, ABD, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır dışişleri bakanları ile AB ve BM temsilcileri katılıyor.

Görüşmelerin ardından dışişleri bakanları düzeyinde ortak bir basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

Söz konusu toplantı Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye için yapılan ilk uluslararası toplantı olma özelliği taşıyor.

Ürdün'ün daveti üzerine Arap Birliği'nin kararıyla Suriye için oluşturulan ve Ürdün, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır ve Arap Birliği Genel Sekreterinden oluşan Arap Bakanlar İrtibat Komitesi üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Katar dışişleri bakanları Akabe'de 12 Aralık'ta bölgesel toplantı yapmıştı.