Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Karadeniz Tahıl Girişimi sürecinin yeniden başlamasını istiyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev ziyareti kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Şu anda tahıl ihracatı için alternatif yollar arandığını biliyoruz. Bu yolların riskler barındırdığını görüyoruz. Karadeniz Tahıl Girişimi sürecinin yeniden başlamasını istiyoruz. Tüm taraflarla diyaloğa her zaman devam edeceğiz

Bizim tahılın nakliyesi için kilit limanların bombalanmasını takdir etmemiz mümkün değil. Rusya’nın denklemde olmadığı bir durum söz konusu değil. Diplomatik çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.