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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

08.06.2023 - 09:31 | | İHA
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile telefonda görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtilerek, "Blinken, Bakan Fidan’ı yeni görevi nedeniyle tebrik etmiştir. Görüşmede ayrıca, İsveç’in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konuları ele alınmıştır. Her iki bakan, iki ülke arasında ortak gündem konularını ele almak üzere en kısa süre zarfında tekrar görüşme iradelerini vurgulamışlardır" denildi.

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