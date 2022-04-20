DiÅŸ tedavisinden Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra yolda yÃ¼rÃ¼rken fenalaÅŸÄ±p Ã¶ldÃ¼

Hitit Ãœniversitesi Fen Edebiyat FakÃ¼ltesi 4â€™Ã¼ncÃ¼ sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Ä°rem Arin, dÃ¼n AÄŸÄ±z ve DiÅŸ SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Merkeziâ€™ne gitti. DiÅŸ tedavisinin ardÄ±ndan bir arkadaÅŸÄ±yla Gazi Caddesiâ€™nde yÃ¼rÃ¼yen Arin, aniden fenalaÅŸÄ±p yere yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±.

EsnafÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine gelen saÄŸlÄ±k ekibinin yaptÄ±ÄŸÄ± ilk mÃ¼dahale sonrasÄ± Arin, bir Ã¶zel hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ancak Arin, doktorlarÄ±n tÃ¼m Ã§abasÄ±na karÅŸÄ±n kurtarÄ±lamadÄ±. Ä°remâ€™in cansÄ±z bedeni, Ã¶lÃ¼m nedeninin belirlenmesi iÃ§in Adli TÄ±p Kurumuâ€™nun morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Hitit Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Ali Osman Ã–ztÃ¼rk ve Ã‡orum Belediye BaÅŸkanÄ± Halil Ä°brahim AÅŸgÄ±n ise hastaneye gelerek genÃ§ kÄ±zÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili yetkililerden bilgi aldÄ±.Â