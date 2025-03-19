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GündemDilencinin elinde 100 bin TL'lik telefon var! Onu görenler hayrete düştü
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Dilencinin elinde 100 bin TL'lik telefon var! Onu görenler hayrete düştü

19.03.2025 - 15:06Güncellenme Tarihi:
Dilencinin elinde 100 bin TL'lik telefon var! Onu görenler hayrete düştü

Mardin’de özel bir hastanenin önünde dilencilik yapan bir kadının, yaklaşık 100 bin lira değerinde lüks bir cep telefonu ile konuşması çevredekileri hayrete düşürdü.

Görüntülerde, dilenci kadının lüks model telefonuyla rahatça konuştuğu görülüyor.
Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler, dilencilik ve lüks tüketim arasındaki çelişkiyi gözler önüne serdi. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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