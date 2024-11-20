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Dilan ve Engin Polat'a dava açan savcı tayin edildi

Kara para aklama suçlamasıyla Dilan ve Engin Polat hakkında dava açan Cumhuriyet Savcısı Ahmet Çolak, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine atandı.

20.11.2024 - 17:46 |
Dilan ve Engin Polat'a dava açan savcı tayin edildi

Kamu'da, kara para aklama çetesi suçlamaları ile gündeme gelen, sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklandığı yasadışı bahis gelirlerini aklama soruşturmasını yürüten savcı Ahmet Çolak, Zonguldak Çaycuma‘ya atandı.

Çolak, Türkiye'nin en çok tartışılan davalarından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun “Ahmak“ davasının iddianamesini hazırlayan savcı kimliği ile de biliniyor.

Savcı Çolak, İmamoğlu'nun bu sözleri için 21 Mayıs 2021'de; YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla, “Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret' suçlamasından dava açmıştı.

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