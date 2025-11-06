Diğer bölgelerin aksine burada verim çok yüksek oldu! Fiyatları aşağı çekecek

Haberin Devamı

İdil ilçesi Kurtuluş köyünde bu yıl fıstık hasadı bereketli geçti. Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle hayata geçirilen fıstık bahçeleri, köy ekonomisine can suyu oldu. Zeytin ve buğdaydan verim alamayan üreticiler, bu sezon fıstıkla hem umut hem kazanç buldu.



Devlet desteğiyle fıstık bahçeleri kuruldu

Kurtuluş köyü Muhtarı Mehmet Nuri Genç'in öncülüğünde başlatılan fıstık üretim çalışmaları, köyde adeta yeni bir dönemin kapısını araladı. Genç, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, fıstığın bölgenin ekonomik geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Şuanda içerisinde bulunduğumuz bahçe, bir fıstık bahçesidir. Bu bahçeyi Kırsal Kalkınma Projesi ile yüzde 50 hibeyle oluşturduk. Birkaç yıl oldu verim alıyoruz. Şu anda köyde 13 bin fıstık ağacı mevcut. Bunların tamamı projeler kapsamında devlet desteğiyle yapıldı. Bu sene de diğer ürünlere nazaran fıstık daha iyiydi. Çünkü çiçeklenme dönemi dona gelmedi" dedi.

Verim geçen yıla göre arttı

Genç, bu yılki fıstık hasadının geçen yıla göre oldukça yüksek olduğunu ifade ederek, "5 Nisan'dan 20 Nisan'a kadar çiçeklenme ve döllenme dönemi vardı. Buda değişik türlere göre değişkenlik gösteriyor. Bu sene aldığımız verim iyi. Geçtiğimiz seneye nazaran çok daha iyi diyebiliriz" diye konuştu.

Fıstığın diğer tarım ürünlerine kıyasla daha dayanıklı ve getirisi yüksek bir ürün olduğunu söyleyen Genç, "Burada fıstık çok önemli katma değeri yüksek olan bir üründür. Şu anda Siirt'te, Gaziantep'te, Şanlıurfa'da çok geniş alanlara fıstık ekilmiş. Ancak benim de öncülük ettiğim İdil'de ve çevre ilçelerimizde de koordineli olduğumuz çiftçilerimizle birlikte İdil'de fıstıkçılığı geliştirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.







13 bin fıstık ağacıyla bölgesel kalkınma hamlesi

Köyde başlatılan fıstıkçılık girişimi kısa sürede çevre köylere de örnek oldu. Kurtuluş köyünde şu anda 13 bin fıstık ağacı bulunuyor. Genç, bölgenin iklimi ve toprağının fıstık yetiştiriciliğine uygun olduğunu belirterek, "Şuan da sadece Kurtuluş köyünde 13 bin fıstık ağacımız var. İnşallah bölgenin tarıma elverişsiz olan, meyilli, geçirgen ve kırsal alanlarında fıstıkçıklığın geliştirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.



"Fıstık, İdil'in yeni umudu oldu"

Köylülerin fıstığın bölge ekonomisini canlandırdığı konusunda hemfikir olduğunu dile getiren Genç, "İdil'in toprakları artık boş kalmayacak. Fıstık, çiftçimizin alın terini karşılayan, sürdürülebilir bir gelir kaynağı haline geldi. Bizim hedefimiz, sadece Kurtuluş köyünde değil, tüm İdil genelinde fıstık üretimini yaygınlaştırmak" ifadelerini kullandı.



Zeytin ve buğdaydan verim yok, umut fıstıkta

Son yıllarda yaşanan kuraklık ve don olaylarının zeytin ve buğday üretimini olumsuz etkilediğini belirten Genç, köylülerin bu ürünlerden gelir elde edemediğini söyledi. Genç, "Tarım ürünlerini ekiyoruz ama örneğin zeytin ve buğdaydan sıfır verim aldık. Buna karşılık fıstıktan nispeten bazı masraflarımızı çıkaracak bir gelir elde ettik. Bu da bizi umutlandırdı. Artık birçok üreticimiz bu alana yönelmeye başladı" diye konuştu.