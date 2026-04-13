Didim’de anne adaylarına bilinçli destek dönemi: Doğuma birlikte hazırlık programı başlıyor!
Didim Belediyesi, toplum sağlığını koruma ve aile kurumunu güçlendirme vizyonuyla "Doğuma Birlikte Hazırlık" programını hayata geçiriyor. Anne adaylarının gebelik, doğum ve emzirme süreçlerine dair bilimsel ve doğru bilgiye ulaşmasını hedefleyen bu özel etkinlik, uzman hekimler ve doğum koçlarının katılımıyla gerçekleşecek. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’ın "Sağlıklı bir toplum, bilinçli ailelerle mümkündür" diyerek duyurduğu program, aileleri bu mucizevi sürece fiziksel ve psikolojik olarak hazırlayacak. Peki, eğitimde neler anlatılacak? Katılım şartları neler? İşte detaylar!
Didim Belediyesi, toplum sağlığını güçlendirmeye yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Anne adaylarının gebelik süreci, doğum ve emzirme konularında doğru bilgiye erişimini artırmak ve aileleri bilinçlendirmek amacıyla "Doğuma Birlikte Hazırlık" programı düzenleniyor.
Alanında uzman hekim ve doğum koçunun katılımıyla gerçekleştirilecek programda; doğuma hazırlık süreci, destekleyici egzersizler ve eşlerin sürece aktif katılımının önemi ele alınacak.
Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Sağlıklı bir toplum; bilinçli ailelerle, güvenli ve sorunsuz doğum süreçleriyle ve iyi yetişmiş bireylerle mümkündür. Bizler Didim Belediyesi olarak, hayatın en önemli başlangıç anlarında da halkımızın yanında olmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Anne adaylarımızın bu süreci doğru bilgiyle, güvenle ve destekle geçirmesi için kendimizi sorumlu hissediyoruz" dedi.
Didim Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen etkinlik, 15 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00’te gerçekleştirilecek.