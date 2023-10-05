'Devlet para desteğinden bana 1780 TL çıktı' diyerek doktora mesaj gönderen dolandırıcılar baltayı taşa vurdu: Öbür dünyada para işi var mı?

Dolandırıcılar bu sefer baltayı taşa vurdu. Haçkalı Baba Devlet hastanesinde görev yapan 30 yıllık hekim Osman Bulut (54) geçtiğimiz gün sosyal medya dolandırıcıların ağına yakalandı.

Bundan yaklaşık 6 yıl önce vefat eden arkadaşı 64 yaşındaki Mustafa Özülkü'nün Facebook sayfa hesabını ele geçiren dolandırıcılar, doktor Bulut'a "Merhaba nasılsın, Devlet para desteğinden bana 1780 tl çıktı. Herkes yapıyor, senide yazacam. Numarasını yaz kaydedeyim senide" mesajı gönderdi.

"ÖBÜR DÜNYADA PARA İŞİ VAR MI?"

Sabah'ın haberine göre; Doktor Osman Bulut ise, arkadaşı Özülkü'nün yaklaşık 6 yıl önce vefat ettiğinden dolayı dolandırıcılara ise "Sağol, benim çok param var. Haa bir şey soracağım... Sen öleli 5-6 yıl oldu. Öbür dünyada da para işi varmı!" cevap yazdı.

"DOLANDIRICILAR BALTAYI TAŞA VURDU"

Bunun üzerine dolandırıcılar arkadaşı Özülkü'nün hesabını bloke etti. Bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Doktor Osman Bulut dolandırıcılar tarafından yaşadığı ilginç durumu anlattı.

Hastanede görevde iken facebook sayfasına gelen mesajla neye uğradığını söyleyen doktor Osman Bulut ," sosyal medya hesaplarından gerçekleşen dolandırıcılık durumlarını görüyor ve şaşırıyordum. İnsanlar nasıl böyle dolandırıcılara inanır ve dolandırılır diye şaşırıyordum. Tam üzerinden bir süre geçtikten sosyal medya dolandırıcıları beni buldu.

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Yaklaşık 6 yıl önce vefat eden büyüğümüz, arkadaşımız Mustafa Özülkü'nün Facebook hesabından bana mesaj geldi. Mesajı okuduğumda hayretler içinde kaldım. Bir ara "acaba öteki dünyadan mı bana yazıyor" diye düşündüm. Gelen mesajda "Devlet para desteğinden bana 1780 tl çıktı. Herkes yapıyor, senide yazacam. Numarasını yaz kaydedeyim senide" yazıyordu.

Mustafa abinin öldüğünü bildiğim için dolandırıcılara ise "Sağol, benim çok param var. Haa bir şey soracağım... sen öleli 5-6 yıl oldu. Öbür dünyada da para işi var mı!" diye cevap yazdım. O anda cevabımı gören dolandırıcılar hesabı kapattı. Dolandırıcılar artık yaşayan kişilerle değil ,ölenlerin hesaplarıyla da dolandırmaya başladılar.

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Ben de onların bu dolandırıcılığına gelebilirdim. Onlara Karadeniz şivesiyle cevap verdim. Sonra da rahmetli Mustafa abinin yakınlarını arayıp, Mustafa abinin sosyal medyasının dolandırıcıların eline geçtiğini söyleyerek, herkesi uyarmaları istedim" dedi.