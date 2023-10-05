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Meclis’e araçla girişe sınırlama! Yeni önlemler devreye alındı

TBMM’nin hemen karşısındaki İçişleri Bakanlığı’na yönelik saldırı girişiminin ardından, Meclis kampüsünde yeni güvenlik önlemleri devreye alındı.

05.10.2023 - 08:47 |
Meclis’e araçla girişe sınırlama! Yeni önlemler devreye alındı

Meclis yerleşkesine araçla girişe sınırlama getirildi. Çankaya ve Dikmen giriş kapılarına araçla ziyaretçi girişi yazma konusunda yetkili makamlara, günlük beş araç giriş hakkı verildi.

Hürriyet'in haberine göre; TBMM İdare Amiri, Güvenlik Koordinasyon Kurulu Başkanı Sermet Atay imzası ile milletvekillerine Güvenlik Koordinasyon Kurulu kararı gönderildi.

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Milletvekillerine gönderilen yazıda, ziyaretçilerin gruplar halinde ve araçla giriş yapmak istemelerinden kaynaklı olarak Çankaya ve Dikmen giriş kapılarında yoğunluk yaşandığı belirtildi. TBMM’nin güvenliğinin sağlanması ve gereken önlemlerin alınmasına ilişkin olarak toplanan Güvenlik Koordinasyon Kurulunda, bu ve benzeri sebeplerle birtakım tedbirlerin alınması zorunluluğu doğduğunun altı çizildi.

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Çankaya ve Dikmen giriş kapılarına araçla ziyaretçi girişi konusunda yazı yazmaya yetkili makamlara, günlük beş araç giriş hakkı verildiği belirtilerek, “Beş aracın üzerindeki talepler güvenlikten sorumlu İdare Amirinin onayına sunulacaktır. Bu karar sadece araçla giriş yapan ziyaretçiler için alınmış olup araçsız ziyaretçi girişlerinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır” denildi. Yazıda, “1 Ekim günü yaşadığımız terör saldırısı güvenlik uygulamalarının hassasiyetini ve bu çerçevede yapılan düzenlemeler ile alınan kararların önemini bir kez daha göstermiştir” ifadesi kullanıldı.

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