Devlet Bahçeli: Şansını denemek isteyen buyursun gelsin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Değerli vekil arkadaşlarım, saygıdeğer misafirler, basınımızın değerli temsilcileri bugün TBMM'nin 28. dönem 3. yasama yılını hem ilk grup toplantısını yapacağız hem de 15 itibariyle genel kurulun gerçekleşmesi ile yasama çalışmalarına başlayacağız. Hepinizi selamlıyor, en iyi dileklerimi sunuyorum.

Toplantımızı takip eden tüm vatandaşlarımıza sevgi ve selamlarımı iletiyorum. 3 yasama yılının siyasi partilere, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Vekillerimize başarılar diliyorum.

Siyasette kaçınılmaz yenilgi ve zaferler yoktur. Siyaset, bugünü es geçmeyen, geçmişe yüz çevirmeyen sorumluluk kültürü, mutabakat kümesidir. 28. dönem TBMM'de görev alan her vekilin bu tarihe bağlı olması, vatan ve var oluş borcudur. Bu borç istiklal ve istikbal ödevidir.

KAMPLARA AYRIŞMAK ORTAK GELECEĞE DESTEK VERMEZ

Birliğin zayıfladığı dönemlerde felaketlerin yaşandığı görülecektir. Geçmişten istifade ederek geleceğin koordinatlarını çizmek ileri görüşlü toplum ve milletlerin harcıdır. İkinci el inançların ve yıkıcı düşüncelerin sonu yoktur. Kamplara ayrışmış düşüncelerin ortak geleceğe destek vermesi hayal ötesi durumdur.

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GİDECEĞİMİZ BAŞKA TÜRKİYE YOK

Medeniyetler arasındaki sertleşen kutuplaşmanın nedeni hakimiyet ve paylaşım kavgalarının cinnet eşiğine dayanmasıdır. İnsani değerler, insan hak ve hukuku ayaklar altındadır. Bu salgının ülkemizi tesir altına alıyor olması hepimize alarm vermelidir. Yol haritamızı belirlemek varken birbirimizi hırpalamak gaflet ve delalettir. Başka Türkiye yoktur. Gideceğimiz, bir yurt köşesi yoktur. Bölgesel tehdidin kıyımıza çarptığı zaman diliminde Türk milleti birbirine sımsıkı sarılmakla mükelleftir. Sadece camilerimizde, düğün alaylarında, cenazelerde değil hayatın her alanında katlanan güncel tehlikelere direniş göstermeliyiz.

Bulmaca içindeki bulmacaları çözebilmek, kör labirentlerden sıyrılmak çok cepheli mücadeleden başarılı çıkmak için öz değerlerimiz ile kenetlenmemiz ikamesi olmayacak nitelikte zorunluluktur. Türk milleti büyük ve güçlü bir ailedir.

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Operasyon kovanından siyasi menfaat arayışı namuslu insan ve siyasetçi tavrı olamaz. Bu düşüncelerimi hiçbir karşılık beklemeksizin dile getirdiğimi aziz milletim çok iyi bilmelidir.

Çağın gerisinde kalmak, gönül köprülerini yıkmak herkesi uyarıyorum ki tarihin harabelerine karışmakla eş anlamlıdır. Güçlenmiş vahşet, küresel sömürgecilik sadece Türk İslam alemine değil beşeriyetin tamamına pusu kurmuştur.

Dünyada gelir adaletsizliği sürerken buna bir de çatışmalar, savaşlar, kaygılı bekleyişler eklenmiştir. İnsani krizler volkan ağzı gibi patlamaktadır. Yerküreyi umutsuzluğa sevk eden statükonun köklü tasfiyesi gerekmektedir.

Dağıtılmak istenen birliğimizdir. Ölümüz şehit, dirimiz yiğit, direncimiz müthiştir. Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin.

SAKIN KURUCU İLKELERİMİZ İLE OYNAMAYA HEVES EDİLMESİN

Bizi birbirimize düşürmeyi planlayanların boğazına dururuz, durmadık diyelim yağlı urgan olup boğazlarına dolanırız. Fırsat kollayanların kulaklarında bu sözlerimin çınlaması tavsiyemdir. Sakın ola Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ilkeleri üzerinde tahribatla oynamaya heves edilmesin. Sahte ve sanal gündemlere kaptıracak yakamız yoktur. Saklanıp sinecek korkak bir meşrep bizde yok. Sosyal medya suikastlarına boyun eğecek fıtrat bizde hiç yoktur. Devşirilmiş ve demlenmiş fosillere meydanı boş bırakmayacağız.

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İSRAİL, SUİKASTLARINI OTOMATİĞE BAĞLAMIŞTIR

Uluslararası düzenin itibar ve inandırıcılığı kalmadığı ortadadır. Batı dünyası değerleri ile taçlandırılan sistem bütünü ile teklemiş ve sonunda tıkanmıştır. Bu yapının sürdürülebilir olması zorlamadır. Küresel vicdan sessizliğe bürünmüştür. İsrail zorbalıkların yenisini eklerken Lübnan ve Suriye'ye bomba yağdırmaktadır. Bölgesel savaş çıkmıştır. Savaşın yaşanması için daha neyin olması beklenmektedir. Savaş çıkacağı kadar çıkmıştır. İsrail kontrolden çıkmış haydut devlet örneğinin son örneğidir. ABD takviyeli İsrail terör devleti Orta Doğu'nun tamamına musallat olmuş, suikastlarını otomatiğe bağlamıştır. Nasrallah'ın katli ve diğer operasyonlar başka yorum yapmamıza engeldir. Savaşın sadece Orta Doğu ile sınırlı kalacağını düşünenler yanılmaktadır. Sürek avı etki alanını genişleterek neredeyse vatanımızın sınırlarına dayanacaktır. İsrail'in sabotajlarının Türkiye'ye mesaj olduğunu inkar etmek söz konusu değildir. Haniye'nin Nasrallah'ın sonra ile ölümleri birbirleri ile bağlantılı vahim olaylardan bazılarıdır. Küresel güçler orta Doğu'ya darbe indirmektedir. BM'nin acilen devreye girip müdahale etmesini bırakın bu takati bile yok.

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Kürsüye çıkmadan önce Nasrallah'ın infaz emrini veren cani fütursuz ve küstahtır. Netanyahu'yu ayakta alkışlayanlar insanlık defoları olarak hafızalara kazınmıştır.

ABD BM temsilcisinin dediği veto yetkimizi çıkarlarımızı gözetmek için kullanıyoruz demişti. Bu ifadeler dayatmadır. Kuvvet kimse ise sözün sahibi odur demektir. Diğer toplumların çıkarı ne olacaktır.

BM konseyi yapısının 2. dünya savaşı dönemini temsil etmekte günümüz ihtiyaçlarını karşılamıyor. Daimi üyeliklerin sorgulanması tartışmaların önemli bir unsurudur. BM güvenlik konseyinin yapısı değişmelidir. İsrail saldırıları karşısında üç maymunu oynayanların ne diyeceği önemsizdir. Dünya 5 ülkenin ağzına bakmaktan kurtulmalıdır. İslam ülkeleri de sesini yükseltmelidir.

İSLAM ÜLKELERİ NEREYE GİTMİŞTİR

Kral, sultan, emir unvanı taşıyanlar bunun hesabını nasıl verecektir. İslam ülkeleri nereye gitmiş, nereye gizlenmişlerdir. Ayıp değil midir, yazık değil midir. Bugün olmayacaksa ne zaman milli birlik meşalesi yakılacaktır.

1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin hayat bulması bölge ve dünya barışı için kilit önemdedir. Türkiye ile Suriye daha fazla oyalanmadan buluşmalı ve milli birlik unsurlarımız tetikte olmalıdır. Uyanık halde durmak en önemli önceliklerimizden biridir.

Bu yasama yılında yeni anayasanın ele alınacağını düşünüyorum. Sivil anayasayı kazandırmak yeni yüzyılın en büyük başarısı olacaktır. Sorumluluk bilinci ile harekete geçmemiz gerekiyor. Öğretmenlik meslek kanını ile 9. yargı paketinin kısa sürede yasalaşacağına inanıyorum. MHP milletimize verdiği sözleri birer birer tutacaktır. İttifakımız Türkiye'nin güvencesi, Türkiye Yüzyılının bayraktarıdır. Bu tuhaf üsluba bakın ki kendi ittifakına iyiler bizim ittifakımıza kötüler demesi yüzsüzlüktür. Ne kadar Türkiye karşıtı varsa bir olmuş görülen bir cinayet davası ile MHP'yi şerefsizce suçlamaya kalkmıştır. Bazı parti genel başkanları, kifayetsiz muhabirler ayak üstü mahkeme kurup savcı ve hakim rolüne soyunup arkadaşlarımızı yargılamaya girişmiştir. Önce aynaya bakacaklar, şeref ve haysiyetleri el verdiği ölçüde konuşacaklar. Malum davanın duruşmalarını dikkatle takip etmekteyiz. Bizim için yeterlidir. MHP'ye organize Pensilvanya operasyonu çekenlere MHP ve ülkü ocaklarını çiğnetmem. Alayını birden heyecanla beklerim. Özgür Özel, iddialıların şahsın gibi çürüktür.

Herkes haddini bilsin, hudut ihlalinden kaçınsın. Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz, akbabaların da katlarını yolarız. Halk TV ve CHP ayağınızı denk alın. 4 soytarı muhabir ile MHP'yi sorgulayamazsınız.