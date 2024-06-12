Devlet Bahçeli, paylaştığı yüzük fotoğrafıyla mesaj mı verdi? CNN TÜRK kulislerde konuşulanlara ulaştı

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Devlet Bahçeli'nin yüzük paylaşımına ilişkin kulis bilgilerini şu ifadelerle anlattı:

Devlet Bahçeli yürüyüş yapar çok konuşulur, klasik arabaya biner 'mesaj mı verdi' diye konuşulur. Bu yüzük meselesi de çok konuşuldu. Özel ile Erdoğan görüşmesi ve Ayşe Ateş görüşmesi üzerine gelmesiyle mesaj mı verdi diye konuşuldu. MHP kurmaylarına sordum. "Bu masum bir yüzük. Bahçeli'nin yüzüklere ve rozetlere merakı var, kendi çizer ve yaptırır. Bu yüzük de yeni, kendi yaptırdı. Toplantılarda bunları takar ve gösterir" dediler. Bunun Cumhur İttifakı'nda sorun var anlamı çıkarılmasını komik olarak nitelendirdiler. Olumsuz anlam çıkarılmasının aksine ilişkiler son derece olumlu deniyor. Erdoğan'a yüzükle mesaj vermeyeceği, bir şey söylemek isterse gidip söyleyebileceği dile getiriliyor.

AYŞE ATEŞ GÖRÜŞMESİ

Erdoğan'ın temasları üzerinden MHP'yi vurma çabaları olduğu konusunda MHP rahatsız. Dünkü görüşme ile ilgili bizim için rahatsız edici durum yok, Erdoğan devletin başı istediği kişilerle görüşür diyorlar. Sinan Ateş cinayeti ile ilgili Bahçeli de tepki göstermiş, kimin elinde ne varsa ortaya koysun demişti. Hakim savcı yerine geçenler var, amaç ne deniyor.

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Semih Yalçın da sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve "MHP inandığı yolda kararlılıkla yürüyecektir, yanlış hesap mahkemeden dönecektir" dedi.