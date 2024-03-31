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Devlet Bahçeli oyunu kullandı! "Miletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda kullandı.

31.03.2024 - 13:04 |
Devlet Bahçeli oyunu kullandı! "Miletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu Ankara Anıttepe Ortaokulu'nda kullandı.

Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yeni yüzyılın Mahalli İdareler seçiminin ilkini gerçekleştiriyoruz. Milletimiz için devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyorum. Partiye geçiyorum şimdi" diye konuştu.

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