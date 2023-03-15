Devlet Bahçeli ile yeni bir denklem! Formül arayışı başladı, hedef İYİ Parti seçmeni

Millet İttifakı’nda yaşanan adaylık krizinin “sorun çözüldü gibi görünse de İYİ Parti’de hasar bıraktığını” değerlendiren AK Parti, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Altılı Masa’ya dönmesi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na adaylık vizesi verilmesinden “rahatsız” seçmeni Cumhur İttifakı saflarına geçmeye ikna edecek yeni bir formül arayışında.



AK Parti kulislerinde, İYİ Parti’nin tereddütlü seçmen kitlesini Cumhur İttifakı saflarına çekme konusunda uygulanabilecek formüller kapsamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilmesi ve seçim öncesinde bu hamle üzerinden bir propaganda faaliyeti yürütülebileceği ifade ediliyor.

Altılı Masa’nın 2 Mart’ta yaptığı toplantıda Akşener, “kazanacak aday” vurgusuyla Kılıçdaroğlu’nun yerine CHP’li İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarını cumhurbaşkanı adayı olarak önermişti.

Akşener daha sonra partisinin üst kuruluyla bir istişare gerçekleştirmiş; ardından da sert bir açıklamayla masadan kopuş sinyali vermişti. Kriz, Kılıçdaroğlu’nun adaylığı karşılığında İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcısı olarak görevlendirilmesine imkân tanıyan formülle aşılabilmişti.



STRATEJİK ADIM



AK Parti, 14 Mayıs seçimlerine giderken özellikle MHP ve İYİ Parti tabanını oluşturan milliyetçi oylarla ilgili önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Parti kulislerinde Akşener’in, Altılı Masa’ya siyasi bir manevrayla geri dönmesinin parti tabanında ciddi kopuşlara neden olduğu; bu partiye oy verme konusunda tereddüt yaşayan seçmenin Cumhur İttifakı saflarına geçmesi konusunda yeni bir stratejik hamleye ihtiyaç olduğu görüşü hâkim.

İYİ Parti’nin “AK Parti ve Erdoğan karşıtlığı” temelinde kurulduğu tezinden hareket eden AK Partili kaynaklar, İYİ Parti’li seçmen için MHP’nin yeniden güçlü bir alternatif olarak öne çıkarılması gerektiğine işaret ediyor.



Parti kulislerinde bu kapsamda Erdoğan liderliğinde seçimin kazanılması halinde Bahçeli’nin cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilmesi ve seçim öncesinde de bu hamle üzerinden bir propaganda faaliyeti yürütülebileceği konuşuluyor.

MHP’de adaylık için ilk başvuru Genel Başkan’dan



MHP’de milletvekili aday adaylığı için başvuru süreci dün başladı. İlk başvuru Genel Başkan Devlet Bahçeli’den geldi. Aday başvurularının kabulü için genel merkezde kayıt masaları kuruldu. Sabah saatlerinde partiye gelen Genel Başkan Bahçeli, kurmaylarının yer aldığı bir heyet eşliğinde başvurusunu gerçekleştirdi. Bahçeli’nin ardından, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter, Filiz Kılıç’ın da aralarındaki olduğu diğer parti yetkilileri başvurularını yaptı. Bahçeli kayıt işlemleri sonrası kurmayları ile bir süre sohbet etti. Başvurular 21 Mart 2023 Salı günü saat 17.00’ye kadar sürecek.



MHP, aday adaylığı için yüzde 40 ve üstü oranda engelli vatandaşlardan başvuru ücreti almıyor. Diğer aday adayları ise 3 bin TL ücret ödüyor. Edinilen bilgiye göre Bahçeli ile başlayan başvuru sürecinin ilk saatinde MHP yaklaşık 400 civarında kayıt aldı.