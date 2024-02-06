Devlet Bahçeli: Devletimiz kısa süre içinde muazzam işler yaptı

Kahramanmaraş’ta düzenlenen toplu konut kura çekimi ve anahtar teslim töreninde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, zor şartları milli birlik ve beraberlik şuuruyla aştıklarını, imkansız denilen ne varsa zaman içinde üstesinden gelmeyi başardıklarını söyledi. Karamsar tablolar çizenlere itibar etmediklerini belirten Bahçeli şöyle devam etti:

“Türkiye’nin toprak altında kalmasını dileyenleri hayal kırıklığına uğrattık. Güç birliğiyle, inanç birliğiyle, hedef birliğiyle kuşatmayı yardık. Deprem enkazı üzerinde siyasi istismar şantiyesi kuran gayri milli ve gayri ahlaki siyasi zihniyetlere milletimiz hiç kulak vermedi, ciddiye almadı. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye depremin vahim şokunu atlattı, yeni yüzyılda, yeni bir hayatın temelleri kazıldı, çok güçlü adımları atıldı. Yapamazlar diyen kim varsa, hanesine mahcubiyet düştü. Başaramazlar diyen kim ya da kimler varsa; kızarmayan yüzleriyle, yaşarmayan gözleriyle, taşlaşmış kalpleriyle deşifre oldular ve sonunda da maşeri vicdan tarafından mahkum edildiler. Milletimizin emsalsiz kültür, tarih ve manevi hasletlerine yabancılık çekenlerin deprem üzerinden yaptıkları fitne ve dedikodular birer birer boşa çıkarıldı. Türkiye pek çok cephede, ardışık ve birbiriyle eklemlenmiş sorunlarla mücadele halindedir. Bu mücadele kesintisiz devam etmektedir. Bir yanda salgın hastalıklar, diğer yanda bölücü terör; bir yanda doğal afetler, diğer yanda malum iç ve dış tehditler ülkemizin ekonomik potansiyelini, siyasi ve toplumsal enerjisini zorlu sınamalara tabi tutmuştur.”

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‘ASRIN FELAKETİNE KARŞI ASIRLARA SARİ FAZİLETLİ BİR DURUŞ GÖSTERİLDİ’

Bahçeli, sadece Kahramanmaraş depreminin Türkiye ekonomisine maliyetinin 104 milyar dolar civarında olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Türkiye ekonomisini art niyetli şekilde karalayanlar, hayat pahalılığını ve enflasyonu diline dolayanlar en azından ülkemizin karşı karşıya olduğu sosyal ve ekonomik badireleri objektif olarak görmek, buna karşı verilen cansiperane mücadelenin hakkını da teslim etmek durumundadır. Aynı anda depremin ağır sonuçlarına direnip yüksek maliyetli terörle mücadele sürecini kararlılıkla icra etmek; yine insanımızın refahı ve ülkemizin selameti adına her fedakarlığı yapmak kısıtlı bütçe imkanları düşünüldüğünde elbette kolay değildir. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, binbir musibetin tasallutuna karşı koyarak, onca haksız eleştiriye, onca yalan ve iftiraya kafa tutarak hem depremzede vatandaşlarımızın hem de milletimizin tamamının sosyal ve ekonomik haklarını savunmuş, azami düzeyde ihtiyaçları karşılamıştır. Asrın felaketine karşı asırlara sari faziletli bir duruş ve duygudaşlık hissiyatıyla mukavemet gösterilmiştir. Bu nedenle Türk milletiyle iftihar ediyoruz. Türkiye’mizle sonuna kadar gurur duyuyoruz. Tarihin herhangi bir döneminde ortaya çıkan felaketlere iradeyle direnen, şiddetli fırtınalara karşı koyan, saldırı ve suikastlara boyun eğmeyen milletler için mağlubiyet ve mağduriyet diye bir şey söz konusu olamaz. Millet olarak nice sorun ve sıkıntıyı bertaraf ederek bugünlere ulaştık. Tehdit ne kadar fazla, tehlike ne kadar yaygın ve yoğun olsa da milli birliğin gücüyle, bin yıllık kardeşliğimizin güvencesiyle hepsini göğüsleriz, hepsini de Allah’ın izniyle etkisiz hale getiririz.”

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‘31 MART’TA TÜRKİYE’MİZE HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKMALIYIZ’

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere de değinen Bahçeli, “Başaracağımıza, hep birlikte Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşacağımıza inanıyorum. Bugün ülkemize hakim olan eser ve hizmet siyasetinin kazaya, belaya, illete ve kesintiye uğramaması varlığımız, tarihsel haklarımız ve parlak geleceğimiz adına hepimize düşen başlıca sorumluluktur. İstikrarımızı ve güvenliğimizi asla riske atamayız. Kriz bekleyenlere, kaos arzulayanlara, kutuplaşma tahrikçilerine, ekonomik tetikçilere, emperyalizmin maşalarına müsaade edemeyiz. İç ve dış işgal cephesinde toplanıp hüsran ve hezimet vaadinde bulunanlara göz yumamayız. Türk ve ‘Türkiye Yüzyılı’nın mimarı cumhurdur, yani sizlersiniz. Bu kapsamda 31 Mart’ta Türkiye’mize hep birlikte sahip çıkmalıyız. Ayırmadan, ayrışmadan, canla, başla Türkiye için çalışmalıyız. Merkezi yönetimle uyumlu yerel yönetimlerin seçimini mutlak surette sağlamalıyız. Heba edilecek yıllarımız yoktur. Boşa geçecek zamanımız yoktur. İnancımıza göre feda edilecek, yok sayılacak, ihmaline göz yumulacak tek bir insanımız da olmayacaktır. Küresel komplolara karşı devletimizin safındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la da omuz omuza yürüyeceğiz. Elbette yapacağız, birlikte başaracağız" dedi.

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